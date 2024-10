Gaeta.it - Interventi per il dissesto idrogeologico: 10 milioni per la provincia di Chieti

(Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter È di fondamentale importanza la prevenzione per affrontare le sfide legate al, un fenomeno che minaccia costantemente le aree vulnerabili del nostro Paese. In tal senso, il recente sostegno da parte dei ministeri dell’Ambiente e della Protezione Civile rappresenta una svolta significativa per la Regione Abruzzo. Con un investimento di oltre 36di euro, destinati a finanziare ben 20strategici, il governo regionale si prepara a rinforzare le proprie infrastrutture e a proteggere l’ambiente. Di questi, circa 10saranno stanziati specificamente pernelladi