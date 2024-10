Thesocialpost.it - Camion travolge fermata dell’autobus a nord di Tel Aviv: almeno 40 feriti

(Di domenica 27 ottobre 2024) Un grave incidente ha scosso la zona di Glilot, adi Tel, dove unè finito contro le persone in attesa a una. L’area, situata vicino Herzliya, ospita il quartier generale del Mossad e diverse unità dell’intelligence dell’Idf, tra cui la nota Unità 8200, come riportato dal Times of Israel. Bilancio dell’attacco: 40, 4 in gravi condizioni Secondo le prime informazioni diffuse da Ynet, il bilancio dell’evento è di40, di cui 4 versano in condizioni gravi. Le autorità stanno ancora verificando la situazione e valutando le condizioni delle persone coinvolte. La polizia conferma: si tratta di un attentato terroristico La polizia israeliana ha confermato che quanto avvenuto è considerato un attentato terroristico. Secondo quanto riferito dal Jerusalem Post, l’aggressore è stato arrestato.