Arretramento ferrovia a Fano Ricci scatenato | Se ci rubano 18 miliardi sarà rivolta

Arretramento ferrovia a Fano, Ricci scatenato: "Se ci rubano 1,8 miliardi sarà rivolta"

(Di domenica 27 ottobre 2024), 27 ottobre 2024 – “Ciunase Governo e Regione ci faranno perdere 1 miliardo 800milioni di euro per l’dellatra Pesaro e”. L’europarlamentare Matteo, dopo mesi di silenzio se si escludono le ospitate televisive, l’altro ieri sera a(sala Pedinotti), ha di fatto aperto la campagna elettorale per le elezioni regionali del 2025, parlando di “Infrastrutture: opportunità per lo sviluppo e il turismo”. Durissimo contro il centrodestra e la giunta Acquaroli: “La perdita di 1miliardo 800milioni di euro sarebbe il più grande furto della storia di questa regione. Soldi sottratti ae Pesaro, che fino a prova contraria sono la seconda e la terza città delle Marche, per dirottarli su altre regioni: faremo di tutto per impedirglielo.