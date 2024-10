Dailymilan.it - Verso Milan-Napoli, Calabria supera Terracciano a sinistra? Le ultime

(Di sabato 26 ottobre 2024) Ilè alle porte: con il rosso di Theo, ilpensa all’inserimento dial posto disulla. LeIl rinvio della gara contro il Bologna non impedisce aldi pensare al turno infrasettimanale. Una giornata che di sicuro non porta sfide banali, i rossoneri di Fonseca si troveranno ildi mister Antonio Conte. I rossoneri dovranno tuttavia fare i conti (considerando l’imprevisto del rinvio) con due importanti assenze per squalifica: una è quella di Theo Hernandez, che dovrà scontare ancora una giornata, l’altra è quella di Tijjani Reijnders, espulso contro l’Udinese. Il tecnico portoghese studia dunque le mosse per ovviare a queste assenze. Per il ruolo di terzino sinistro il ballottaggio è tra Filippoe Davide: il secondo ha già ricoperto quel ruolo in passato e potrebbe ritornare in scena proprio così.