Milano ricorda Mariangela Melato: inaugurato il teatrino del parco Trotter a lei intitolato

Un giorno speciale per Milano e per il mondo del teatro: il parco Trotter ha dedicato il suo teatrino all'illustre attrice Mariangela Melato. Questa cerimonia, che ha avuto luogo questa mattina, celebra non solo la grande carriera di Melato, ma anche le radici formative che l'hanno portata a diventare una delle attrici più celebrate del panorama italiano. La scelta di intitolare il teatrino a Mariangela è un riconoscimento al suo legame profondo con la città e con il suo percorso educativo, che ha preso forma negli anni giovanili presso la Casa del Sole, attuale Istituto Comprensivo Francesco Cappelli.

La formazione artistica di Mariangela Melato

Mariangela Melato ha frequentato la Casa del Sole dal 1949 al 1956, un periodo fondamentale per la sua crescita personale e artistica.

