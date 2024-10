Caccia alle spie dell’Iran al Pentagono. La pista porta ai consiglieri di Biden (Di sabato 26 ottobre 2024) L’Fbi indaga su un ufficio governativo da cui sarebbero stati inviati a Teheran documenti riservati su Israele. Nel mirino, dopo Tabatabai, anche Maier. Ma il pesce grosso è Malley, uomo degli accordi con gli ayatollah. Laverita.info - Caccia alle spie dell’Iran al Pentagono. La pista porta ai consiglieri di Biden Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di sabato 26 ottobre 2024) L’Fbi indaga su un ufficio governativo da cui sarebbero stati inviati a Teheran documenti riservati su Israele. Nel mirino, dopo Tabatabai, anche Maier. Ma il pesce grosso è My, uomo degli accordi con gli ayatollah.

