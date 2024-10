Basket Serie A 2024 2025 | la Virtus Bologna passa a Cremona Tortona batte Trapani

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Lanella sfida valida per la 5^ giornata delladie rimane imbattuta. 69-74 il punteggio del match del PalaRadi, che le vu nere non dominano ma riescono a portare a casa grazie a un secondo tempo di livello. Jones è il miglior realizzatore della serata con 20 punti, ma la profondità della rosa dellafa la differenza (tre giocatori in doppia cifra, altri tre sopra i 7 punti). CRONACA – Avvio di match equilibrato, con le due squadre che trovano la via del canestro con continuità, ma nel finale di parziale èad allungare, attaccando bene ma soprattutto limitando le giocate offensive avversarie. A fine primo quarto, laha 5 lunghezze di ritardo. Il copione non cambia nella seconda frazione, in cui le vu nere tentano di accorciare le distanze ma riescono soltanto parzialmente a ridurre il gap.