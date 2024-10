Astronauta della NASA ricoverato in ospedale dopo il ritorno dalla Stazione Spaziale Internazionale (Di sabato 26 ottobre 2024) È un membro della SpaceX Crew-8 ammarata al largo della Florida venerdì mattina, dopo quasi otto mesi a bordo della Stazione Spaziale Internazionale: l’Astronauta della NASA, di cui non è stata resa nota l’identità, è sotto osservazione per una patologia non specificata. Fanpage.it - Astronauta della NASA ricoverato in ospedale dopo il ritorno dalla Stazione Spaziale Internazionale Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 26 ottobre 2024) È un membroSpaceX Crew-8 ammarata al largoFlorida venerdì mattina,quasi otto mesi a bordo: l’, di cui non è stata resa nota l’identità, è sotto osservazione per una patologia non specificata.

