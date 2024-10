Oasport.it - Speed skating, Ghiotto e Lollobrigida subito a segno a Inzell. Arianna Fontana terza italiana nei 3000 metri

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Test alla Max Aicher Arena di, in Germania, per la Nazionaledi: nei 5000 maschili tripletta azzurra, con Davideche vince in 6:10.82 davanti a Michele Malfatti, secondo a 8.94 ed Andrea Giovannini, terzo a 12.51. Neifemminili vince la ceca Martina Sablikova in 4:03.60, ma alle sue spalle c’è Francesca, seconda a 2.33, mentre il gradino più basso del podio è della belga Sandrine Tas,a 4.97. Sesta piazza per Alice Marletti, con un distacco di 9.80, mentre c’era grande attesa per la prestazione di, che chiude settima in 4:14.25, a 10.65. Doppia prova sui 500: tra gli uomini doppietta per il kazako Yevgeniy Koshkin, mentre in casa Italia David Bosa raccoglie un quarto ed un sesto posto.