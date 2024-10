Si chiude la campagna elettorale in Liguria, Orlando a Fanpage: “Bucci era integrato nel sistema Toti” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il candidato del centrosinistra Andrea Orlando (Pd) chiude la campagna elettorale per le elezioni regionali in Liguria a Genova, e attacca il suo avversario del centrodestra: "Bucci faceva parte del sistema Toti, perchĂ© si è candidato in piena continuitĂ con quell'esperienza", ha detto a Fanpage.it. Fanpage.it - Si chiude la campagna elettorale in Liguria, Orlando a Fanpage: “Bucci era integrato nel sistema Toti” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il candidato del centrosinistra Andrea(Pd)laper le elezioni regionali ina Genova, e attacca il suo avversario del centrodestra: "Bucci faceva parte delToti, perchĂ© si è candidato in piena continuitĂ con quell'esperienza", ha detto a.it.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Il centrodestra chiude la campagna elettorale in Liguria. Meloni : "Ottimista per lunedì" - "Sono ottimista. Fino a qualche settimana fa la sinistra già cantava vittoria. Marco Bucci è l'uomo giusto per rilanciare la stagione di sviluppo vissuta in Liguria". Ha ostentato una certa sicurezza Giorgia Meloni, intervenendo a Genova alla ... (Ilfoglio.it)

Campagna elettorale - Per l'Alternativa chiude a Marassi con Ferrero - Alboresi e Collot - La lista "Per l’Alternativa" che sostiene Nicola Rollando come presidente della Regione Liguria alle prossime elezioni regionali, chiuderà la propria campagna elettorale venerdì 25 ottobre dalle ore 16 in piazza Galileo Ferraris a Marassi: "Un ... (Genovatoday.it)

Conte a Genova con Orlando : “Nessun problema a chiudere la campagna con Schlein e Avs. Liguria governata facendo interessi degli amici” - “Questa estate in piazza De Ferrari, a Genova, abbiamo raccolto appello all’unità dei liguri per superare il sistema-Toti, abbiamo un progetto politico condiviso e un candidato, Andrea Orlando, e non ho nessun problema a chiudere la campagna ... (Ilfattoquotidiano.it)

Regionali Liguria - Conte : “Pronto a chiudere la campagna insieme a Schlein” - Si avvicinano le elezioni regionali in Liguria del 27 e 28 ottobre e il centrosinistra prova a ritrovare compattezza attorno alla candidatura di Andrea Orlando nonostante le divisioni tra Movimento 5 Stelle e Italia Viva che hanno portato ... (Lapresse.it)