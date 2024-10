Regolamento Champions League 2024/2025: cosa succede in caso di arrivo a pari punti (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il Regolamento della nuova Champions League 2024/2025: ecco cosa succede in caso di arrivo a pari punti con il nuovo format. La manifestazione più prestigiosa apre i battenti e lo fa con la formula completamente rivoluzionata: non ci sono più i soliti otto gironi, ma un girone unico con tutte le 36 squadre partecipanti incolonnate dalla prima alla trentaseiesima. Le prime otto si qualificheranno direttamente per gli ottavi di finale, le squadre dalla nona alla ventiquattresima prenderanno parte agli spareggi, le ultime dodici saranno invece eliminate da tutto. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ildella nuova: eccoindicon il nuovo format. La manifestazione più prestigiosa apre i battenti e lo fa con la formula completamente rivoluzionata: non ci sono più i soliti otto gironi, ma un girone unico con tutte le 36 squadre partecipanti incolonnate dalla prima alla trentaseiesima. Le prime otto si qualificheranno direttamente per gli ottavi di finale, le squadre dalla nona alla ventiquattresima prenderanno parte agli spareggi, le ultime dodici saranno invece eliminate da tutto.

