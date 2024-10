Ilfattoquotidiano.it - Qui a Ferrara i tempi per il permesso di soggiorno si sono allungati di molto: siamo davvero frustrati

Qui prima ci davano i permessi di soggiorno in massimo tre mesi; adesso ci danno appuntamento per le impronte dopo un anno intero! E dopo le impronte ci impiegano più di sei mesi per preparare la tessera del permesso di soggiorno: mi chiedo cosa ci voglia a preparare una tessera, perché tutti questi mesi dopo le impronte! Aggiungo che non sono l'unica che si trova in questa situazione ma siamo in tantissimi, tutti gli stranieri di Ferrara per la precisione. Ho visto di persona due donne che hanno pianto allo sportello perché giustamente volevano i documenti e di conseguenza andare nei loro paesi d'origine: una si lamentava perché sua mamma sta male in Marocco e lei senza documenti non può andare a trovarla.