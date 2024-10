Sport.quotidiano.net - Motonautica. Busetto-Conti a caccia del titolo italiano

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Reggio e il suo territorio contano diversi appassionati di, tutti pronti per la finale del campionatoTouring Cup 2024, che si terrà domenica sul lago di Como e vedrà in gara una coppia di reggiani, Francescoe Davide. La gara vede la partecipazione di una trentina di scafi e fra questi appunto il team Rana’s di Francesco, driver e tattico, e Davide, co-pilota. I piloti reggiani, 31 anni, si trovano nelle prime posizioni e daranno l’anima in una delle sfide più importanti di questo sport. La coppia partecipa al campionatodal 2020-‘21 con crescente successo, vincendo nel 2022 con lo scafo Tullio Abbate formula Europa. Una passione che Francesco eredita dal padre Federico, pilota del team Rana’s negli anni ‘80, giungendo nel 2020 a coinvolgere l’amico di sempre Davide per affrontare la prima sfida insieme, la Centomiglia del Lario a Como.