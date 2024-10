Moto3, David Alonso fa il vuoto nelle PL del GP di Thailandia, 6° Carraro, 12° Rossi (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un impressionante David Alonso ha chiuso al comando le prove libere del Gran Premio di Thailandia, diciottesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2024. Sul tracciato di Buriram abbiamo assistito ad un turno lineare, con il meteo che proponeva sole pieno e temperature elevate (29° per quanto riguarda l’atmosfera e 41° sull’asfalto) con i piloti che hanno potuto quindi rompere il ghiaccio con la pista nel migliore dei modi. Il campione del mondo, però, ha fatto letteralmente il vuoto, rifilando distacchi importanti a tutti. Il colombiano del team CF Moto Aspar ha messo a segno una serie di giri veloci davvero impressionanti, culminati con un 1:40.544 con il quale ha distanziato lo spagnolo Angel Piqueras (Honda Leopard) di ben 525 millesimi, e il suo connazionale Adrian Fernandez (Honda Leopard) di 618. Oasport.it - Moto3, David Alonso fa il vuoto nelle PL del GP di Thailandia, 6° Carraro, 12° Rossi Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un impressionanteha chiuso al comando le prove libere del Gran Premio di, diciottesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di2024. Sul tracciato di Buriram abbiamo assistito ad un turno lineare, con il meteo che proponeva sole pieno e temperature elevate (29° per quanto riguarda l’atmosfera e 41° sull’asfalto) con i piloti che hanno potuto quindi rompere il ghiaccio con la pista nel migliore dei modi. Il campione del mondo, però, ha fatto letteralmente il, rifilando distacchi importanti a tutti. Il colombiano del team CF Moto Aspar ha messo a segno una serie di giri veloci davvero impressionanti, culminati con un 1:40.544 con il quale ha distanziato lo spagnolo Angel Piqueras (Honda Leopard) di ben 525 millesimi, e il suo connazionale Adrian Fernandez (Honda Leopard) di 618.

