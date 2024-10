Il vestito in velluto può avere davvero tante anime, dall’ufficio alla cerimonia. Basta saperlo scegliere e abbinare (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il vestito in velluto si prepara a conquistare il guardaroba di stagione, forte di un fascino versatile, avvolgente e davvero femminile. Ecco cinque outfit di tendenza per abbinarlo con stile, dall’ufficio alla cerimonia. Con gli stivali in pelle Ampio, morbido e confortevole. L’abito in velluto per la quotidianità vanta un carattere effortless chic, da sfoggiare insieme a stivali alti in pelle. Leggi anche › Non si stropiccia, è elegante ma anche comodo. Il vestito in velluto è l’abito invernale più strategico Sopra le righe In vista di un’occasione speciale, il velvet dress si fa elaborato, prezioso, sopra le righe. Con l’orlo asimmetrico Il solito little black dress si rinnova nella declinazione in velluto. Merito di una silhouette arricciata e di un orlo asimmetrico. Iodonna.it - Il vestito in velluto può avere davvero tante anime, dall’ufficio alla cerimonia. Basta saperlo scegliere e abbinare Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ilinsi prepara a conquistare il guardaroba di stagione, forte di un fascino versatile, avvolgente efemminile. Ecco cinque outfit di tendenza per abbinarlo con stile,. Con gli stivali in pelle Ampio, morbido e confortevole. L’abito inper la quotidianità vanta un carattere effortless chic, da sfoggiare insieme a stivali alti in pelle. Leggi anche › Non si stropiccia, è elegante ma anche comodo. Ilinè l’abito invernale più strategico Sopra le righe In vista di un’occasione speciale, il velvet dress si fa elaborato, prezioso, sopra le righe. Con l’orlo asimmetrico Il solito little black dress si rinnova nella declinazione in. Merito di una silhouette arricciata e di un orlo asimmetrico.

