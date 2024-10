Ciafani (Legambiente): “Clima, rinnovabili, auto elettriche: negativo il bilancio di due anni di governo Meloni. E chi protesta è diventato un criminale” (Di venerdì 25 ottobre 2024) “Il Piano Nazionale di adattamento ai cambiamenti Climatici, approvato dal governo? Senza fondi è come una scatola vuota. La transizione energetica? Meloni vuole puntare sul nucleare, dando ancora più tempo ai produttori di gas. E che dire della marcia indietro sulle rinnovabili, con il decreto agricoltura, che vieta il fotovoltaico sulle aree agricole anche degradate?”. Per Stefano Ciafani, presidente di Legambiente, il bilancio di due anni di governo Meloni sul fronte ambientale è negativo. “Per non parlare”, continua, “della guerra all’auto elettrica, del Far West contro cinghiali e grandi carnivori e della criminalizzazione di chi protesta per il Clima e contro le grandi opere”. Partiamo dall’adattamento. Cosa (non) si è fatto? Il Piano di adattamento ai cambiamenti Climatici, approvato dieci mesi fa, prevede 361 azioni di diverso grado e priorità. Ilfattoquotidiano.it - Ciafani (Legambiente): “Clima, rinnovabili, auto elettriche: negativo il bilancio di due anni di governo Meloni. E chi protesta è diventato un criminale” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) “Il Piano Nazionale di adattamento ai cambiamentitici, approvato dal? Senza fondi è come una scatola vuota. La transizione energetica?vuole puntare sul nucleare, dando ancora più tempo ai produttori di gas. E che dire della marcia indietro sulle, con il decreto agricoltura, che vieta il fotovoltaico sulle aree agricole anche degradate?”. Per Stefano, presidente di, ildi duedisul fronte ambientale è. “Per non parlare”, continua, “della guerra all’elettrica, del Far West contro cinghiali e grandi carnivori e della criminalizzazione di chiper ile contro le grandi opere”. Partiamo dall’adattamento. Cosa (non) si è fatto? Il Piano di adattamento ai cambiamentitici, approvato dieci mesi fa, prevede 361 azioni di diverso grado e priorità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Governo : Schlein a Meloni - 'Garibaldi? Lasci stare eroi repubblicani - pensi a amici repubblichini' - Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "Invece che raccontarci che l'occupazione non è mai stata così alta dai tempi di Garibaldi, dico a Giorgia Meloni di lasciar stare i nostri eroi repubblicani e preoccuparsi invece dei suoi amici repubblichini". Così Elly ... (Liberoquotidiano.it)

Sanità abruzzese in crisi : il governo Meloni sotto accusa per i fondi insufficienti - Facebook WhatsApp Twitter Recenti dichiarazioni della Fondazione GIMBE pongono in luce una situazione difficile per la sanità in Abruzzo. In un contesto in cui la premier Giorgia Meloni aveva promesso un incremento significativo dei ... (Gaeta.it)

Seduti sulle scale del Ministero - bendati - imbavagliati e incatenati. La protesta choc dell’Unione degli Studenti contro il governo Meloni - Seduti sulle scale del Ministero, bendati, imbavagliati e incatenati. Così gli studenti dell'Unione degli Studenti hanno espresso la loro veemente opposizione alle politiche del Ministro Giuseppe Valditara, posizionando un grande cartello rosso con ... (Orizzontescuola.it)

Il governo Meloni e l’ambiente - l’altra faccia delle slide di Chigi : dagli agricoltori in difficoltà agli obiettivi energetici mancati - La Politica agricola comune è stata revisionata, ma con l’aggiunta di deroghe e flessibilità che rischiano di rendere i campi meno resilienti rispetto a siccità e alluvioni. L’Italia avrà anche detto ‘no’ al cibo sintetico (leggi carne coltivata), ... (Ilfattoquotidiano.it)