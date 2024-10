Lettera43.it - San Siro, come è cambiata la gestione dei parcheggi dopo l’inchiesta sugli ultrà

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Un ritorno alla legalità, magari non direttamente connesso, ma sicuramente frutto delche ha portato all’arresto di 19di Inter e Milan che, tra le altre cose, detenevano anche il controllo deinella zona dello stadio. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, durante Milan-Bruges i tifosi hanno potuto posteggiare a 1 euro e 20 all’ora,da tariffa comunale nella zona, con parchimetri regolari e addetti Atm a gestire il flusso d’auto. E pensare che in passato, in occasione dei big match, si poteva arrivare a pagarne fino a 40 per 60 minuti. L’impegno del comune contro iatori abusivi L’obiettivo del comune meneghino è quello di ristabilire l’ordine in quella che era diventata a tutti gli effetti una zona franca.