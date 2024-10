Obesità, il peso sul singolo e sugli Stati e le strategie sociosanitarie per limitarne l’impatto (Di giovedì 24 ottobre 2024) Le cifre parlano. E dicono molto. Con trend che preoccupano. Per il futuro, su scala mondiale si pensa che arriverà ad essere obesa quasi una persona su quattro. Con un impatto che si preannuncia drammatico in termini di spesa sanitaria: le stime parla di oltre 4,3 trilioni di dollari. Eppure parlare solo in termini numerici è riduttivo. Perché bisogna far fronte anche ad una discriminazione che porta a sottovalutare il problema, quasi a rimuoverlo. E le persone obese sono oggetto di biasimo, quasi si trattasse di una scelta. Insomma c’è una sottovalutazione, quasi una sorta di “allontanamento” dal problema che rischia di creare uno stigma ingiusto. Quifinanza.it - Obesità, il peso sul singolo e sugli Stati e le strategie sociosanitarie per limitarne l’impatto Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Le cifre parlano. E dicono molto. Con trend che preoccupano. Per il futuro, su scala mondiale si pensa che arriverà ad essere obesa quasi una persona su quattro. Con un impatto che si preannuncia drammatico in termini di spesa sanitaria: le stime parla di oltre 4,3 trilioni di dollari. Eppure parlare solo in termini numerici è riduttivo. Perché bisogna far fronte anche ad una discriminazione che porta a sottovalutare il problema, quasi a rimuoverlo. E le persone obese sono oggetto di biasimo, quasi si trattasse di una scelta. Insomma c’è una sottovalutazione, quasi una sorta di “allontanamento” dal problema che rischia di creare uno stigma ingiusto.

