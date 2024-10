Anteprima24.it - Miwa Energia, prime gare in archivio per il settore giovanile

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiInla prima settimana diper ildellaCestistica Benevento, che ha esordito in questa stagionecon quattro squadre, in attesa dell’inizio dei campionati maschili Under 14, 17 e 19 Silver. È stato il gruppo Under 15 Gold a dare il via, avendo disputato la prima giornata domenica mattina sul campo dell’Avellino Basket. I ragazzi di coach Mirra hanno affrontato la gara con grinta, andando all’intervallo a pochi punti di distacco dai padroni di casa, sul 28-25. I piccoli Boars approcciano il terzo quarto alla grande, portandosi addirittura in vantaggio, con le buone prove di Spera, Di Zuzio, Varricchio e Romano. Avellino, tuttavia, reagisce, chiudendo il terzo periodo avanti di 9 lunghezze, che la Cestistica non riesce ad annullare, uscendo sconfitta a testa alta, 64-53.