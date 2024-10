Lapresse.it - Medioriente: Abbas, Israele cerca di svuotare Gaza dai palestinesi

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Milano, 24 ott. (LaPresse) – Il presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese Mahmoudaccusadire di “” la Striscia didai, soprattutto nella parte settentrionale. “È passato un anno intero dalla più grande catastrofe che il popolo palestinese abbia vissuto dopo la Nakba del 1948, ovvero la guerra israeliana in cui crimini di genocidio e pulizia etnica vengono commessi nella Striscia di”, ha dettoin un discorso ai membri del gruppo Brics, come riporta il Times of Israel, “questo fa parte di un piano peril territorio della sua popolazione, soprattutto ora nel nord didove le forze di occupazione stanno ricorrendo alla fame della popolazione”.