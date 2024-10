Ilrestodelcarlino.it - Maltempo, a San Lazzaro evacuazione case su strade a rischio venerdì 25 ottobre: ecco dove

(Di giovedì 24 ottobre 2024) San(Bologna), 242024 – Alla luce dell'allerta arancione in vigore dalla mezzanotte di oggi a quella di domani su vasta parte dell'Emilia-Romagna il Comune di Sandi Savena, nel Bolognese, ha disposto, una nuovadelle abitazioni nelleallagamento con l'obbligo di abbandonare seminterrati e piani terra a partire dalle 12 di domani. Le aree interessate Le aree interessate sono a Ponticella - Via San Ruffillo, Via del Colle, Via Belvedere, Via del Rio, Via Edera, Via Benassi, Via dei Gelsi, Via Brizzi. E ancora via Fratelli Canova; via Minarini; via Fornace; via Ca' Ricchi; via Bertelli; via Kennedy; via Paolo Poggi; via Mezzini; via Zucchi n. civici dispari; via Castiglia n. civico 4; a Castel de Britti - tutte le vie; al villaggio Martino Martiri di Pizzocalvo -tutte le vie; in loc.