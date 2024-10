Gasparri si rivolge alla Corte dei Conti: “Soldi M5S a Grillo da dove vengono?” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il presidente senatori azzurri chiede di approfondire su ipotesi danno erariale "Vedo che tardivamente Conte fa quello che avevo auspicato da tempo: interrompere il contratto da 300mila euro l'anno a Grillo. A che titolo i grillini hanno dato questi Soldi al loro fondatore? Per quali servizi? Qual è il trattamento fiscale di questi compensi? Sono Sbircialanotizia.it - Gasparri si rivolge alla Corte dei Conti: “Soldi M5S a Grillo da dove vengono?” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il presidente senatori azzurri chiede di approfondire su ipotesi danno erariale "Vedo che tardivamente Conte fa quello che avevo auspicato da tempo: interrompere il contratto da 300mila euro l'anno a. A che titolo i grillini hanno dato questial loro fondatore? Per quali servizi? Qual è il trattamento fiscale di questi compensi? Sono

