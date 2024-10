Dilei.it - Chi l’ha visto?, di cosa si è parlato ieri sera: il ritrovamento di Anastasia e i risvolti sul caso Spreafico

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Una puntata all’insegna dei colpi di scena: nell’appuntamento del 23 ottobre con Chi?, Federica Sciarelli ha condiviso con i suoi spettatori importanti novità inattese suldella cantante Greta. Spazio anche aldella 16enne di Viareggio,, e alla scomparsa del 19enne Riccardo, di cui si sono perse le tracce dopo una cena in compagnia di alcuni amici. Come di consueto, il programma, in onda su Rai 3 a partire dalle 21.20, ha ospitato anche appelli e segnalazioni degli spettatori, che da sempre svolgono un ruolo molto attivo nella risoluzione dei casi. Ildie Paul a Parigi Clamoroso colpo di scena neldi, la 16enne scomparsa da Viareggio ormai 40 giorni fa. La ragazza è stata infatti ritrovata in Francia in compagnia di Paul, il 42enne con cui ha iniziato una relazione.