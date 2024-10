Carfagna, Gelmini e Versace aderiscono a Noi Moderati: il campo largo porta risultati… al centrodestra (Di giovedì 24 ottobre 2024) Mara Carfagna, Mariastella Gelmini e Giusy Versace, parlamentari fondatrici di Centro popolare, hanno aderito ai gruppi della Camera e del Senato di Noi Moderati. Con l’occasione i gruppi parlamentari di Noi Moderati assumono una nuova denominazione che include anche Centro popolare. È il primo risultato dell’interlocuzione iniziata nel mese di settembre e che vivrà un momento fondativo nell’assemblea annunciata da Maurizio Lupi a Roma per il 30 novembre e 1 dicembre. Carfagna, Gelmini e Versace aderiscono a Noi Moderati “Con questa scelta, Centro Popolare intende contribuire al rafforzamento dell’area politica moderata di matrice popolare e perseguire, anche in Parlamento, le finalità che costituiscono le ragioni dell’Associazione”, si legge in una nota. Secoloditalia.it - Carfagna, Gelmini e Versace aderiscono a Noi Moderati: il campo largo porta risultati… al centrodestra Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Mara, Mariastellae Giusy, parlamentari fondatrici di Centro popolare, hanno aderito ai gruppi della Camera e del Senato di Noi. Con l’occasione i gruppi parlamentari di Noiassumono una nuova denominazione che include anche Centro popolare. È il primo risultato dell’interlocuzione iniziata nel mese di settembre e che vivrà un momento fondativo nell’assemblea annunciata da Maurizio Lupi a Roma per il 30 novembre e 1 dicembre.a Noi“Con questa scelta, Centro Popolare intende contribuire al rafforzamento dell’area politica moderata di matrice popolare e perseguire, anche in Parlamento, le finalità che costituiscono le ragioni dell’Associazione”, si legge in una nota.

