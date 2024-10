Capitale arte contemporanea. La Fondazione CrC ci crede : "Abbiamo tutte le carte in regola" (Di giovedì 24 ottobre 2024) Quando mancano pochi giorni alla scelta della prossima Capitale italiana di arte contemporanea, la città si gode gli attestati di stima da parte dei personaggi di spettacolo e sport, ma anche da chi ogni anno è in prima linea per garantire al territorio una proposta culturale all’altezza della città del marmo. Una su tutte è la Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, che da anni organizza la kermesse Con-Vivere. "Carrara è una Capitale dell’arte – dice il presidente Enrico Isoppi –. Lo è per la sua storia millenaria, lo è nelle sue radici profonde e nella sua espressione più attuale. Per questo come Fondazione Cassa di risparmio di Carrara Abbiamo aderito sin da subito al Comitato Promotore a sostegno della candidatura a Capitale italiana dell’arte contemporanea 2026. Lanazione.it - Capitale arte contemporanea. La Fondazione CrC ci crede : "Abbiamo tutte le carte in regola" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Quando mancano pochi giorni alla scelta della prossimaitaliana di, la città si gode gli attestati di stima da pdei personaggi di spettacolo e sport, ma anche da chi ogni anno è in prima linea per garantire al territorio una proposta culturale all’altezza della città del marmo. Una suè laCassa di Risparmio di Carrara, che da anni organizza la kermesse Con-Vivere. "Carrara è unadell’– dice il presidente Enrico Isoppi –. Lo è per la sua storia millenaria, lo è nelle sue radici profonde e nella sua espressione più attuale. Per questo comeCassa di risparmio di Carraraaderito sin da subito al Comitato Promotore a sostegno della candidatura aitaliana dell’2026.

