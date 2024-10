Biden | 20 mld da beni russi all' Ucraina

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) 7.10 "Come parte del pacchetto G7, gli Stati Uniti forniranno 20 miliardi di dollari in prestiti all'che saranno rimborsati dagli interessi guadagnati daisovraniimmobilizzati. I tiranni saranno responsabili dei danni che causano. Laa non prevarrà ".Lo annuncia il presidente Usa,. I fondi sono parte del prestito di 50 miliardi concordato dai G7 a discapito deicome spiega il vice consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Dalip Singh: "Non è mai stato fatto nulla di simile prima".