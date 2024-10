Sport.quotidiano.net - L’Atalanta può prendere il volo: "Vince chi fa i gol, è lo spirito della Dea"

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)stasera può mettere una prima ipoteca sul passaggio diretto del turno in Champions. La Dea, quattro punti nelle prime due giornate dopo il pareggio 0-0 contro l’Arsenal (con il rimpianto per il rigore sbagliato nella ripresa da Retegui) e il sonoro 3-0 sul campo dello Shakthar, questo pomeriggio alle 18,45 riceve al Gewiss Stadium il Celtic Glasgow, in un incontro sulla carta favorevole per i bergamaschi. Scozzesi che nella prima gara hanno travolto 5-1 gli slovacchi dello Slovan Bratislava ma a loro volta sono stati poi travolti per 7-1 dal Borussia Dortmund, dimostrando una grave fragilità difensiva. Nerazzurri orobici che stanno volando con l’autunno: tre vittorie consecutive tra campionato e Champions contro Shakthar, Genoa e Venezia, con dieci gol segnati e zero subiti.