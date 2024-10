Laprimapagina.it - “Che ne sai” è il nuovo singolo di Lyant

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Da venerdì 25 ottobre 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “CHE NE SAI”, ildi. “Che ne sai” è un brano leggero, caratterizzato da una positività riflettuta e maturata nel tempo, nato dalla collaborazione trae Upmusic. Su una base dai timbri anni ’70, la penna dell’artista dà vita ad un pezzo dal sound allegro, sfruttando a suo favore il sentimento di rivalsa derivante da una momentanea mancanza di ispirazione. In che modo? Parlando proprio di questo e mettendo in evidenza il suo approccio “comodo” nell’affrontare tale situazione. La canzone si proietta in quelle circostanze della vita in cui ci si può sentire bloccati da qualcosa, tentando di farti uscire dal binario giusto. Non c’è, a parere di chi scrive, modo migliore di fare le cose a modo proprio e nei propri tempi.