Atalanta Gasperini | Pesa non aver fatto gol abbiamo premuto tantissimo

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) “A Venezia avevamo vinto bene, però era una partita che si è incanalata nella maniera giusta, facendo gol subito e poi raddoppiando. Oggi, alcune occasioni sono state limpide. Poi vengono a mancare le energie, in Champions League sono squadre fisiche. Mai visto il Celtic così chiuso e arroccato nella propria area“. Queste le parole del tecnico dell’Gian Pieroai microfoni di Sky Sport dopo lo 0-0 ottenuto contro il Celtic. “Difficilmente in Champions vedi queste partite che domini a lungo, per tanto tempo, al limite dell’area avversaria e con continuità. Se c’è qualcosa cheè nongol con l’Arsenal e in questa partita. Noi miglior difesa? Sarebbe stato meglio un bel 3-2 per noi“.: “nongol,” SportFace.