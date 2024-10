Regionali Umbria, la sfida. Ecco il campo largo. Il cammino della Proietti: un mese per il sorpasso (Di martedì 22 ottobre 2024) Perugia, 22 ottobre 2024 – Sette liste a sostegno di Stefania Proietti, la candidata del campo larghissimo che cercherà di replicare l’exploit di Vittoria Ferdinandi, eletta a sindaca di Perugia lo scorso giugno dopo una clamorosa rimonta. Proietti non è un volto nuovo della politica umbra: sindaca di Assisi alla sua seconda legislatura e presidente della Provincia, dovrà fare i salti mortali per tenere la compagine unita. I partiti in campo sono tre: Pd, 5Stelle e Avs. Poi nel gruppone ci sono liste civiche, miste a partiti de partitini in cerca di gloria, con dentro personaggi nuovi e vecchi volponi della politica umbra. Il tempo per la rincorsa è molto breve, meno di un mese, e la coalizione dovrà darsi da fare visto che parte con lo svantaggio di chi non ha governato. Lanazione.it - Regionali Umbria, la sfida. Ecco il campo largo. Il cammino della Proietti: un mese per il sorpasso Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Perugia, 22 ottobre 2024 – Sette liste a sostegno di Stefania, la candidata dellarghissimo che cercherà di replicare l’exploit di Vittoria Ferdinandi, eletta a sindaca di Perugia lo scorso giugno dopo una clamorosa rimonta.non è un volto nuovopolitica umbra: sindaca di Assisi alla sua seconda legislatura e presidenteProvincia, dovrà fare i salti mortali per tenere la compagine unita. I partiti insono tre: Pd, 5Stelle e Avs. Poi nel gruppone ci sono liste civiche, miste a partiti de partitini in cerca di gloria, con dentro personaggi nuovi e vecchi volponipolitica umbra. Il tempo per la rincorsa è molto breve, meno di un, e la coalizione dovrà darsi da fare visto che parte con lo svantaggio di chi non ha governato.

