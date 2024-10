Pagamento pensioni di novembre 2024 | date di accredito soglia ritiro in contanti e conguagli 730

Leggi tutta la notizia su Leggioggi.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Tra pochi giorni pensionate e pensionati si vedranno accreditare i ratei delledi, i cui giorni divariano in base al conto di(postale o bancario). In queste ore Inps ha infatti inviato ai destinatari i vari sms per comunicare le disposizioni di, con possibilità di visualizzare somme e cedolino online. Il cedolino pensione è quel documento che permette all’interessato di verificare l’importo mensile erogato dall’INPS e le motivazioni delle eventuali variazioni. Ecco in breve ledidelledie le informazioni principali relative al cedolino, visualizzabile online.