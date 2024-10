Nordio: “Corretto l’operato dei giudici italiani sui migranti in Albania? Lo vedremo in sede di impugnazione” (Di martedì 22 ottobre 2024) “Si vedrà in sede di impugnazione” l’eventuale correttezza della decisione dei giudici sui migranti in Albania. Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, rispondendo alla domanda di Manolo Lanaro de ilFattoQuotidiano.it in conferenza stampa ieri sera, a Palazzo Chigi, al termine del Consiglio dei ministri, ha anticipato quanto deciso questa mattina rispetto alle decisioni prese dai giudici italiani che hanno annullato lo scorso venerdì il trattenimento nelle strutture italiane dei 12 migranti in Albania. L'articolo Nordio: “Corretto l’operato dei giudici italiani sui migranti in Albania? Lo vedremo in sede di impugnazione” proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Nordio: “Corretto l’operato dei giudici italiani sui migranti in Albania? Lo vedremo in sede di impugnazione” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) “Si vedrà indi” l’eventuale correttezza della decisione deisuiin. Così il ministro della Giustizia, Carlo, rispondendo alla domanda di Manolo Lanaro de ilFattoQuotidiano.it in conferenza stampa ieri sera, a Palazzo Chigi, al termine del Consiglio dei ministri, ha anticipato quanto deciso questa mattina rispetto alle decisioni prese daiche hanno annullato lo scorso venerdì il trattenimento nelle strutture italiane dei 12in. L'articolo: “deisuiin? Loindi” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Migranti - ok del governo a un nuovo decreto legge. Nordio : “Giudici non potranno disapplicarlo” - . Il nocciolo di questa sentenza è che il giudice deve, nel momento in cui si pronuncia, dire in maniera esaustiva e completa, nel caso di specie, quali siano le ragioni per cui per quell’individuo quel determinato Paese non è ritenuto sicuro. Se leggiamo i provvedimenti, e lo dico senza nessuna polemica, del Tribunale di Roma di qualche giorno fa, non l’Albania ma il meccanismo dei rimpatri ... (Lapresse.it)

Ecco il decreto Paesi sicuri. Nordio bacchetta i giudici - Il governo rivede la lista per i rimpatri: gli Stati passano da 22 a 19. E il ministro: "A Roma la sentenza Ue non ben compresa o letta". (Ilgiornale.it)

Hub migranti in Albania - Nordio : "I giudici non hanno compreso la sentenza della Corte Europea" - In altre parole questa sentenza, oltre a ribadire il principio che è compito degli Stati individuare quali siano gli Stati sicuri, pone poi delle condizioni nel momento in cui un giudice intenda dare una definizione diversa di Stato sicuro in merito alla situazione di determinate persone. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev. (Iltempo.it)