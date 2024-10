Milan Scaroni sul nuovo stadio | San Siro è un’ipotesi in considerazione

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Il presidente delPaolo, intervistato da Sky Sport, ha parlato dell’incontro che si è tenuto quest’oggi con i vertici istituzionali della città dio. L’argomento era ovviamente quello del, con una riunione a cui ha preso parte anche l’Inter. “Abbiamo superato un problema che si poneva da tempo, cioè quello della conservazione del secondo anello di San– spiega – Sappiamo ora di poter costruire unimpianto in questa zona utilizzando una parte del secondo anello nell’edificio che sostituirà loattuale. Ci siamo avvicinati all’ipotesi di poter costruire una San.” Allo stesso tempo però il numero uno rossonero non esclude altre ipotesi: “A San Donato abbiamo lavorato tanto e speso ancora 40 milioni, è una porta che teniamo aperta anche perchè non sappiamo anche quali passaggi andranno fatti a San