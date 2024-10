Maria Turturo, la figlia Antonella commenta su Facebook il suicidio in carcere del papà Giuseppe Lacarpia: «Giustizia per mamma» (Di martedì 22 ottobre 2024) Giuseppe Lacarpia, 65 anni, si è tolto la vita nella notte del 22 ottobre nella sua cella nel carcere di Bari, dove era detenuto con l'accusa di aver brutalmente ucciso sua moglie, Maria Leggo.it - Maria Turturo, la figlia Antonella commenta su Facebook il suicidio in carcere del papà Giuseppe Lacarpia: «Giustizia per mamma» Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di martedì 22 ottobre 2024), 65 anni, si è tolto la vita nella notte del 22 ottobre nella sua cella neldi Bari, dove era detenuto con l'accusa di aver brutalmente ucciso sua moglie,

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Femminicidio di Gravina - il marito di Maria Arcangela si suicida in carcere - AGI - E' morto questa mattina nel carcere di Bari il 65enne Giuseppe Lacarpia, probabilmente a causa di un gesto estremo. L'uomo era in prigione perché accusato dell'omicidio premeditato della moglie, la 60enne Maria Arcangela Turturo, avvenuto nella notte di domenica 6 ottobre in strada vicinale dei Pigni a Gravina in Puglia (Ba). (Agi.it)

Delitto di Gravina di Puglia - morto suicida in carcere Giuseppe Lacarpia - accusata di aver dato fuoco e ucciso la moglie Maria Arcangela Turturo - Questa mattina è giunta la tragica notizia del suicidio dell’uomo nel carcere di Bari. Successivamente avrebbe appiccato il fuoco nell’abitacolo, con la moglie ancora dentro. . La donna sarebbe però riuscita a fuggire e l’uomo l’avrebbe raggiunta e le si si sarebbe avventato contro, schiacciandola con il peso del suo corpo. (Dayitalianews.com)

Si è tolto la vita in carcere Giuseppe Lacarpia - accusato del femminicidio di Maria Turturo - L’accusa a suo carico era di omicidio volontario con le aggravanti del legame di parentela, della premeditazione e della crudeltà. Articolo completo: Si è tolto la vita in carcere Giuseppe Lacarpia, accusato del femminicidio di Maria Turturo dal blog Lettera43 . I fatti per cui è finito in carcere risalgono alla notte tra il 5 e il 6 ottobre. (Lettera43.it)