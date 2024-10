Le opposizioni chiedono un'informativa urgente alla Meloni sui migranti (Di martedì 22 ottobre 2024) AGI - opposizioni unite nel chiedere che la premier Giorgia Meloni riferisca al Parlamento. Prima il Pd, poi anche Avs, M5s, Piu' Europa, Azione e Iv, hanno chiesto nell'Aula della Camera una informativa urgente della presidente del Consiglio sul protocollo Albania e sul decreto varato ieri dal Cdm sull'elenco dei Paesi sicuri, all'indomani della sentenza del tribunale di Roma che non ha convalidato il trasferimento e trattenimento di 12 migranti nei centri albanesi e delle conseguenti polemiche. Intanto, sono diversi i parlamentari che hanno presentato interrogazioni e atti di sindacato ispettivo sulla vicenda dei migranti, prima trasferiti in Albania e poi ricondotti in Italia per la sentenza del Tribunale di Roma, contro la quale il Viminale ha presentato ricorso. Agi.it - Le opposizioni chiedono un'informativa urgente alla Meloni sui migranti Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di martedì 22 ottobre 2024) AGI -unite nel chiedere che la premier Giorgiariferisca al Parlamento. Prima il Pd, poi anche Avs, M5s, Piu' Europa, Azione e Iv, hanno chiesto nell'Aula della Camera unadella presidente del Consiglio sul protocollo Albania e sul decreto varato ieri dal Cdm sull'elenco dei Paesi sicuri, all'indomani della sentenza del tribunale di Roma che non ha convalidato il trasferimento e trattenimento di 12nei centri albanesi e delle conseguenti polemiche. Intanto, sono diversi i parlamentari che hanno presentato interrogazioni e atti di sindacato ispettivo sulla vicenda dei, prima trasferiti in Albania e poi ricondotti in Italia per la sentenza del Tribunale di Roma, contro la quale il Viminale ha presentato ricorso.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ascolti Rai, cdr Rainews: siamo passati da Rainews24 a Rainews meno 24 - “Registriamo con grande apprensione i dati che oggi certificano il declino progressivo degli ascolti per l’informazione Rai, per l’approfondimento informativo e per tutte le testate, tranne Tg3 e Tgr” ... (articolo21.org)

Piracy Shield: Ministro Urso chiede collaborazione - Il Ministro Adolfo Urso ha dichiarato che gli operatori devono iscriversi alla piattaforma e comunicare una whitelist per evitare blocchi sbagliati. (punto-informatico.it)

Migranti in Albania, resa dei conti in Cassazione. Il ricorso del Viminale: “Travisata Corte di Giustizia Ue” - Il ministero dell’Interno dà mandato all’Avvocatura di Stato contro il decreto del Tribunale di Roma. Le opposizioni si compattano: "Meloni chiarisca in Aula" ... (ilriformista.it)