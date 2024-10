Panorama.it - Juventus, tutto qui?

(Di martedì 22 ottobre 2024) E alla fine anche la casella delle sconfitte è stata sporcata. Cade ladi Thiago Motta, perde meritatamente contro lo Stoccarda e complica la corsa alla posizione nelle 'magnifiche 8' che avranno la sorte di entrare direttamente negli ottavi di finale della Champions League. Non un guaio irrimediabile, ma la sfida contro lo Stoccarda deve lasciare qualche motivo di riflessione ai bianconeri e al tecnico perché è stata meritata anche oltre il risultato finale e il fatto di essere arrivata in tempo di recupero. E' stata una brutta, la peggiore della stagione. Dominata dall'inizio alla fine da una squadra che ha unito il pressing feroce del calcio tedesco a una qualità non eccelsa, ma superiore alla media di tante partite del campionato italiano.