Grande Fratello 2024, l’ingresso di Maica Benedicto del Grande Hermano | Video Mediaset (Di martedì 22 ottobre 2024) Dopo l’uscita di Lorenzo e Shaila diretti al GF Spagnolo, è tempo di un nuovo ingresso nella casa del Grande Fratello 2024. Si tratta di Maica, la concorrente del Grande Hermano che viene presentata da Alfonso Signorini. Maica Benedicto dal Grande Hermano al Grande Fratello 2024 Maica Benedicto entra nella casa del Grande Fratello 2024. Ad accoglierla in giardino c’è Iago, l’attore spagnolo diventato famoso grazie alla soap “Il segreto”. La nuova concorrente viene accolta con Grande gioia da tutti i concorrenti reduci alla doppia (finta) eliminazione di Lorenzo e Shaila. Alfonso Signorini rassicura la concorrente spagnola:«Iago, Yulia, Javier, Enzo Paolo, Helena parlano spagnolo». Maica si è subito ambienta: «mi sento a casa» è il primo commento della giovane ex modella. Intanto Alfonso Signorini avvisa tutti i concorrenti: «preparatevi che Maica è la prima dei nuovi inquilini. Superguidatv.it - Grande Fratello 2024, l’ingresso di Maica Benedicto del Grande Hermano | Video Mediaset Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Dopo l’uscita di Lorenzo e Shaila diretti al GF Spagnolo, è tempo di un nuovo ingresso nella casa del. Si tratta di, la concorrente delche viene presentata da Alfonso Signorini.dalalentra nella casa del. Ad accoglierla in giardino c’è Iago, l’attore spagnolo diventato famoso grazie alla soap “Il segreto”. La nuova concorrente viene accolta congioia da tutti i concorrenti reduci alla doppia (finta) eliminazione di Lorenzo e Shaila. Alfonso Signorini rassicura la concorrente spagnola:«Iago, Yulia, Javier, Enzo Paolo, Helena parlano spagnolo».si è subito ambienta: «mi sento a casa» è il primo commento della giovane ex modella. Intanto Alfonso Signorini avvisa tutti i concorrenti: «preparatevi cheè la prima dei nuovi inquilini.

