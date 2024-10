Finalmente la piscina ha riaperto (Di martedì 22 ottobre 2024) Montepulciano torna a nuotare. Una notizia attesissima, arrivata con un po’ di ritardo rispetto alle previsioni, ma adesso quel che conta è il presente ed il futuro: la piscina di Montepulciano Stazione, da ieri, è Finalmente aperta. E i primi nuotatori hanno già apprezzato la vasca tornando a praticare lo sport preferito, che è anche tra i più salutari. Se ieri è stato dato lo "start" per il nuoto libero, i corsi adulti avranno inizio domani e il corso "baby" partirà il 27 ottobre. Nei giorni scorsi era già stato comunicato che fino al 30 ottobre sarà possibile pagare la quota associativa alla tariffa promozionale di 1 euro, necessaria per accedere ai vari corsi o al nuoto libero. Lanazione.it - Finalmente la piscina ha riaperto Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Montepulciano torna a nuotare. Una notizia attesissima, arrivata con un po’ di ritardo rispetto alle previsioni, ma adesso quel che conta è il presente ed il futuro: ladi Montepulciano Stazione, da ieri, èaperta. E i primi nuotatori hanno già apprezzato la vasca tornando a praticare lo sport preferito, che è anche tra i più salutari. Se ieri è stato dato lo "start" per il nuoto libero, i corsi adulti avranno inizio domani e il corso "baby" partirà il 27 ottobre. Nei giorni scorsi era già stato comunicato che fino al 30 ottobre sarà possibile pagare la quota associativa alla tariffa promozionale di 1 euro, necessaria per accedere ai vari corsi o al nuoto libero.

