Consiglio d’Europa contro l’Italia: “Le forze dell’ordine fanno profilazione razziale. E critiche indebite minano l’autorità dei giudici” (Di martedì 22 ottobre 2024) Non solo “la profilazione razziale durante i controlli” delle forze dell’ordine, soprattutto nei confronti di membri della comunità rom e delle persone di origine africana. Ma anche la “mancata consapevolezza della portata del problema”. La denuncia, pochi giorni dopo che un agente ha ucciso un ragazzo del Mali davanti alla stazione di Verona, arriva dell’Ecri, organo anti-razzismo e intolleranza del Consiglio d’Europa nel suo ultimo rapporto dedicato all’Italia. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha subito commentato sui social, respingendo le critiche: “Le nostre forze dell’ordine sono composte da uomini e donne che, ogni giorno, lavorano con dedizione e abnegazione per garantire la sicurezza di tutti i cittadini, senza distinzioni. Meritano rispetto, non simili ingiurie”. Ilfattoquotidiano.it - Consiglio d’Europa contro l’Italia: “Le forze dell’ordine fanno profilazione razziale. E critiche indebite minano l’autorità dei giudici” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Non solo “ladurante illi” delle, soprattutto nei confronti di membri della comunità rom e delle persone di origine africana. Ma anche la “mancata consapevolezza della portata del problema”. La denuncia, pochi giorni dopo che un agente ha ucciso un ragazzo del Mali davanti alla stazione di Verona, arriva dell’Ecri, organo anti-razzismo e intolleranza delnel suo ultimo rapporto dedicato al. La presidente delGiorgia Meloni ha subito commentato sui social, respingendo le: “Le nostresono composte da uomini e donne che, ogni giorno, lavorano con dedizione e abnegazione per garantire la sicurezza di tutti i cittadini, senza distinzioni. Meritano rispetto, non simili ingiurie”.

