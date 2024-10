Come e perché Meloni è nel mirino dei fan di Putin (Di martedì 22 ottobre 2024) Ci sarebbe Alexander Dugin, ideologo dell’ultradestra russa, al centro delle “misure attive” russe in Italia. Lo racconta il report, basato su fonti aperte, “Toy Soldiers: Nato military and intelligence officers in Russian active measures” pubblicato dal Centre for Defence Strategies, think tank ucraino che ha tra i partner le agenzie governative National Endowment for Democracy (Stati Uniti) e UKaid (Regno Unito). Il documento si concentra sulle misure attive russe nel contesto dell’invasione dell’Ucraina, pensate per “destabilizzare l’Unione europea e la Nato, scardinare l’unità interna di queste organizzazioni, radicalizzare alcuni gruppi sociali e influenzare la politica di questi Paesi, anche attraverso il sostegno di proxy politici. Inoltre, mirano a ostacolare varie forme di assistenza all’Ucraina”. Formiche.net - Come e perché Meloni è nel mirino dei fan di Putin Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di martedì 22 ottobre 2024) Ci sarebbe Alexander Dugin, ideologo dell’ultradestra russa, al centro delle “misure attive” russe in Italia. Lo racconta il report, basato su fonti aperte, “Toy Soldiers: Nato military and intelligence officers in Russian active measures” pubblicato dal Centre for Defence Strategies, think tank ucraino che ha tra i partner le agenzie governative National Endowment for Democracy (Stati Uniti) e UKaid (Regno Unito). Il documento si concentra sulle misure attive russe nel contesto dell’invasione dell’Ucraina, pensate per “destabilizzare l’Unione europea e la Nato, scardinare l’unità interna di queste organizzazioni, radicalizzare alcuni gruppi sociali e influenzare la politica di questi Paesi, anche attraverso il sostegno di proxy politici. Inoltre, mirano a ostacolare varie forme di assistenza all’Ucraina”.

