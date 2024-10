Champions: la classifica dei club italiani e quanti punti mancano a ciascuno per qualificarsi (Di martedì 22 ottobre 2024) Oggi riparte la Champions League, con la terza giornata. Le cinque squadre italiane impegnate ripartono con questa classifica: Juventus 6 punti, Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 22 ottobre 2024) Oggi riparte laLeague, con la terza giornata. Le cinque squadre italiane impegnate ripartono con questa: Juventus 6

Citterio : "Spirito da Champions. La classifica la guardiamo più avanti" - Per Moise si tratta di un problema alla caviglia”. Sulla consapevolezza che la squadra può andare lontano. Però il mister sia in questi giorni che dalla tribuna non ci ha fatto mancare il suo sostegno”. Firenze, 20 ottobre 2024 - Squalificato il tecnico Palladino (in un box in tribuna per tutta la gara anche se in costante contatto telefonico con la panchina) la scena se l'è presa Stefano ... (Sport.quotidiano.net)

Golf - Jaeger guida la classifica del Black Desert Championship a metà gara - Il tedesco risale dalla sesta posizione grazie ad un ottimo giro da -8 che gli consente di maturare un complessivo -14 (128 colpi). . Siamo infatti arrivati al termine della seconda giornata del Black Desert Championship (montepremi 7. Al comando della leaderboard troviamo Stephan Jaeger. Classifica molto corta con ben 36 golfisti racchiusi in un fazzoletto di 7 colpi. (Oasport.it)

United Rugby Championship - il Leinster domina una classifica molto irlandese - Si è disputato il terzo turno dell’United Rugby Championship e l’avvio di stagione del torneo celtico vede le irlandesi dominare la classifica. A seguire ci sono gli Stormers, che hanno 5 punti conquistati tutti al Lanfranchi, e l’Ulster. In zona playoff ci sono anche gli Emirates Lions con 10 punti, che hanno battuto 55-21 l’Edimburgo, seguiti da altri due club sudafricani, a partire dai ... (Oasport.it)