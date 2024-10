Basket, Fiba Europe Cup 2024/2025: Sassari vince ancora, Dnipro travolta 94-62 (Di martedì 22 ottobre 2024) Prosegue senza intoppi l’avventura del Banco di Sardegna Sassari nel girone D di Fiba Europe Cup 2024/2025. La Dinamo ha infatti travolto con un eloquente 94-62 gli ucraini del Dnipro davanti al pubblico amico del Pala Serradimigni. Una partita a senso unico e già indirizzata nei primi minuti, con il +11 del primo quarto che si è tradotto già in un +23 all’intervallo lungo. Troppa differenza di qualità e di esperienza tra le due compagini, che ovviamente hanno obiettivi ben diversi all’interno della manifestazione. Il secondo tempo è di pura gestione per i ragazzi di coach Nenad Markovic, che comunque riescono ad allungare ulteriormente fino al +32 finale. A fine partita il tabellino esalta Giovanni Veronesi, autore di 23 punti. Bene anche Matteo Tambone (13 punti e 8 rimbalzi), mentre Halilovic sfiora la doppia doppia chiudendo a 11 punti e 9 rimbalzi. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Prosegue senza intoppi l’avventura del Banco di Sardegnanel girone D diCup. La Dinamo ha infatti travolto con un eloquente 94-62 gli ucraini deldavanti al pubblico amico del Pala Serradimigni. Una partita a senso unico e già indirizzata nei primi minuti, con il +11 del primo quarto che si è tradotto già in un +23 all’intervallo lungo. Troppa differenza di qualità e di esperienza tra le due compagini, che ovviamente hanno obiettivi ben diversi all’interno della manifestazione. Il secondo tempo è di pura gestione per i ragazzi di coach Nenad Markovic, che comunque riescono ad allungare ulteriormente fino al +32 finale. A fine partita il tabellino esalta Giovanni Veronesi, autore di 23 punti. Bene anche Matteo Tambone (13 punti e 8 rimbalzi), mentre Halilovic sfiora la doppia doppia chiudendo a 11 punti e 9 rimbalzi.

