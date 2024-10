XV Forum della Borsa della ricerca presso il monastero dei Benedettini (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ha preso il via oggi, nel monastero dei Benedettini di Catania, il XV Forum della Borsa della ricerca, promosso dalla Fondazione Emblema in collaborazione con l’assessorato delle Attività produttive della Regione Siciliana e l'università di Catania. Dieci startup innovative e Pmi siciliane sono Cataniatoday.it - XV Forum della Borsa della ricerca presso il monastero dei Benedettini Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ha preso il via oggi, neldeidi Catania, il XV, promosso dalla Fondazione Emblema in collaborazione con l’assessorato delle Attività produttiveRegione Siciliana e l'università di Catania. Dieci startup innovative e Pmi siciliane sono

