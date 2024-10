“Uomini e Donne”, la famosa del programma scende in politica: chi è (Di lunedì 21 ottobre 2024) Chi l’avrebbe mai detto, un’ex dama di Uomini e Donne scende in politica. L’annuncio è arrivato sui social e ovviamente ha suscitato non poco scalpore. L’ex dama ha infatti condiviso su Instagram una storia con un manifesto elettorale con il suo volto sopra e l’invito a votare per lei. Leggi anche: “Grande fratello”, due concorrenti lasceranno la casa: il motivo Leggi anche: “Ballando”, scoppia il caso Friedman: la Rai ne ha davvero chiesto l’esclusione? La famosa del programma scende in politica Una ex dama di Uomini e Donne, dating show condotto da Maria De Filippi, ha deciso di scendere in politica. È stata lei stessa a condividere una storia su Instagram con un manifesto elettorale con il suo volto sopra e l’invito a votare per lei che supporta il candidato sindaco di Forza Italia per il comune di Anzio. Tvzap.it - “Uomini e Donne”, la famosa del programma scende in politica: chi è Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Chi l’avrebbe mai detto, un’ex dama diin. L’annuncio è arrivato sui social e ovviamente ha suscitato non poco scalpore. L’ex dama ha infatti condiviso su Instagram una storia con un manifesto elettorale con il suo volto sopra e l’invito a votare per lei. Leggi anche: “Grande fratello”, due concorrenti lasceranno la casa: il motivo Leggi anche: “Ballando”, scoppia il caso Friedman: la Rai ne ha davvero chiesto l’esclusione? LadelinUna ex dama di, dating show condotto da Maria De Filippi, ha deciso dire in. È stata lei stessa a condividere una storia su Instagram con un manifesto elettorale con il suo volto sopra e l’invito a votare per lei che supporta il candidato sindaco di Forza Italia per il comune di Anzio.

Uomini e Donne - l'opinione della puntata : Margherita Aliello - alias la bella addormentata al centro studio! (VIDEO) - Oggi, lunedì 21 ottobre 2024, nella nuova puntata di Uomini e Donne, andata in onda su Canale5, il triangolo formato da Mario Cusitore, Margherita Aiello e Morena Farfante è al centro della puntata e da alcune considerazioni di Margherita emerge che la dama non si è ancora svegliata dal suo sogno a occhi aperti sul cavaliere!. (Comingsoon.it)

Uomini e Donne - un’amatissima ex corteggiatrice (e scelta) nel parterre del Trono over : ecco chi - Come raccontato più volte, era stata la D’Agostino a mettere la parola fine alla relazione per via della distanza. . Bene, nella puntata appena andata in onda, Claudia ha fatto il suo debutto nel parterre del Trono over di Uomini e Donne. Gli appassionati del dating show di Maria De Filippi ricorderanno ancora molto bene Claudia D’Agostino, amatissima ex corteggiatrice nonché scelta dell’ex ... (Isaechia.it)

Margherita ci ripensa su Mario a Uomini e Donne - ma qualcosa non torna - Una di loro ha già avuto dei contatti con il cavaliere, in quanto in passato si sono scritti. In studio c’è chi ha messo in dubbio il suo essere diventata così “aperta”. Morena ha dato del cafone a Mario in quanto non si sarebbe mai dovuto permettere di fare delle confessioni così intime su di loro. (Tutto.tv)