Sandu,'banditi rivogliono potere, abbiamo vinto lealmente' (Di lunedì 21 ottobre 2024) "abbiamo combattuto lealmente e abbiamo vinto lealmente". Lo ha detto la presidente moldava Maia Sandu commentando il risultato quasi definitivo del voto al referendum pro-Ue. Lo riferisce l'emittente ProTv Chisinau. "Quello che è successo ieri, ma anche negli ultimi anni, è un attacco alla democrazia. I banditi che vogliono tornare al potere ad ogni costo volevano usare la democrazia come una debolezza". Quanto alle presidenziali, dove Sandu è in vantaggio ma andrà al ballottaggio con Alexandr Stoianoglo, "abbiamo ancora una battaglia da combattere". Quotidiano.net - Sandu,'banditi rivogliono potere, abbiamo vinto lealmente' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) "combattuto". Lo ha detto la presidente moldava Maiacommentando il risultato quasi definitivo del voto al referendum pro-Ue. Lo riferisce l'emittente ProTv Chisinau. "Quello che è successo ieri, ma anche negli ultimi anni, è un attacco alla democrazia. Iche vogliono tornare alad ogni costo volevano usare la democrazia come una debolezza". Quanto alle presidenziali, doveè in vantaggio ma andrà al ballottaggio con Alexandr Stoianoglo, "ancora una battaglia da combattere".

