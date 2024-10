Periti: da Impagnatiello no senso colpa (Di lunedì 21 ottobre 2024) 12.45 Nessun senso di colpa né rimorso in Alessandro Impagnatiello,a processo per l'omicidio volontario della fidanzata Giulia Tramontano,a Senago (MI),incinta al settimo mese. Lo hanno detto in aula gli esperti incaricati della perizia psichiatrica, da cui è emerso che l'uomo era capace d'intendere e volere. Nella nuova udienza in Corte d'Assise, i Periti parlano di "controllo e manipolazione" da parte d'Impagnatiello,che ha agito con "rabbia fredda", quando ha colpito Giulia con 37 coltellate. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) 12.45 Nessundiné rimorso in Alessandro,a processo per l'omicidio volontario della fidanzata Giulia Tramontano,a Senago (MI),incinta al settimo mese. Lo hanno detto in aula gli esperti incaricati della perizia psichiatrica, da cui è emerso che l'uomo era capace d'intendere e volere. Nella nuova udienza in Corte d'Assise, iparlano di "controllo e manipolazione" da parte d',che ha agito con "rabbia fredda", quando ha colpito Giulia con 37 coltellate.

I periti - 'da Impagnatiello nessun senso di colpa' - Rispondendo in aula alle domande dell'aggiunta Letizia Mannella e del pm Alessia Menegazzo, i periti hanno parlato di una "scarsa risonanza emotiva" in lui e di una "emotività vissuta in modo freddo", pur non avendo alcun disturbo. Una frase che, secondo i professionisti, si inserisce in un contesto in cui l'imputato "ha descritto diversi shock", come anche le gravidanze della compagna e della ... (Quotidiano.net)

