Obesità, in Italia viene operata solo 1 persona su 100 che ne avrebbero bisogno (Di lunedì 21 ottobre 2024) La chirurgia bariatrica è la soluzione gold standard per i casi di Obesità grave. Una disciplina alla quale "il genio Italiano ha dato moltissimo", mettendo la firma su tanti interventi innovativi, ma che nel nostro Paese rimane sottoutilizzata, con appena 1 operato su 100 che ne avrebbero bisogno. Ilgiornaleditalia.it - Obesità, in Italia viene operata solo 1 persona su 100 che ne avrebbero bisogno Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) La chirurgia bariatrica è la soluzione gold standard per i casi digrave. Una disciplina alla quale "il geniono ha dato moltissimo", mettendo la firma su tanti interventi innovativi, ma che nel nostro Paese rimane sottoutilizzata, con appena 1 operato su 100 che ne

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Obesità - in Italia viene operata solo 1 persona su 100 che ne avrebbero bisogno - Una disciplina alla quale "il genio italiano ha dato moltissimo", mettendo la firma su tanti interventi innovativi, ma che nel nostro Paese rimane sottoutilizzata, con appena 1 operato su 100 che ne avrebbero bisogno. (Adnkronos) – La chirurgia bariatrica è la soluzione gold standard per i casi di obesità grave. (Webmagazine24.it)

Obesità - in Italia viene operata solo 1 persona su 100 che ne avrebbero bisogno - Il conto è presto fatto. […]. (Adnkronos) – La chirurgia bariatrica è la soluzione gold standard per i casi di obesità grave. Una disciplina alla quale "il genio italiano ha dato moltissimo", mettendo la firma su tanti interventi innovativi, ma che nel nostro Paese rimane sottoutilizzata, con appena 1 operato su 100 che ne avrebbero bisogno. (Periodicodaily.com)

Obesità - in Italia viene operata solo 1 persona su 100 che ne avrebbero bisogno - "Non è un problema estetico, ma una grave malattia", le parole di Marco Antonio Zappa, past president della Sicob La chirurgia bariatrica è la soluzione gold standard per i casi di obesità grave. Una disciplina alla quale "il genio italiano ha dato moltissimo", mettendo la firma su tanti interventi innovativi, ma che nel nostro Paese […]. (Sbircialanotizia.it)