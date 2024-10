Notte al supermercato, spacca la porta con una pietra e ruba 900 euro di prosciutto crudo: arrestato (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ha spaccato la porta sul retro con una pietra e domenica Notte è riuscito a entrare nel supermercato di via Pio XI nel quartiere Sangino a Como. Una volta dentro ha preso un cestello che ha riempito con due prosciutti crudi per un valore di circa 900 euro e altra merce che aveva intenzione di Quicomo.it - Notte al supermercato, spacca la porta con una pietra e ruba 900 euro di prosciutto crudo: arrestato Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Hato lasul retro con unae domenicaè riuscito a entrare neldi via Pio XI nel quartiere Sangino a Como. Una volta dentro ha preso un cestello che ha riempito con due prosciutti crudi per un valore di circa 900e altra merce che aveva intenzione di

Assalto al supermercato con un furgone-ariete - cassaforte smurata e portata via - Assalto nella notte al supermercato. Nel mirino di una banda di ladri è finita la Conad di via Amerina a Orte. La spaccata è avvenuta intorno all'1 tra giovedì 17 e venerdì 18 ottobre, quando con un furgone usato come ariete è stata sfondata la vetrata del locale commerciale. Una volta... (Viterbotoday.it)

Jesi - le scippano il portafogli al supermercato lei le insegue e le fa arrestare - Jesi (Ancona), 15 ottobre 2024 - Avevano puntato la vittima e l’avevano seguita in attesa del momento opportuno per agire. È accaduto in un centro commerciale di Jesi nel pomeriggio di ieri. L’invito dei carabinieri è quello di riporre la massima attenzione ed adottare alcune precauzioni, come, ad esempio, quella di non lasciare borse o zaini all’interno dei carrelli e/o di indossarle/i in ... (Ilrestodelcarlino.it)

Spaccata al supermercato - banditi portano via la cassaforte nella notte : bottino 30mila euro - ANCONA - Sembrava un piano ben studiato. Il furgone rubato usato come ariete per sfondare l’ingresso e la cassaforte piena dell’incasso domenicale ancora non versato. È caccia ad una banda che questa notte ha colpito un supermercato della Baraccola, l’Oasi in via Pastore. Attorno alle 3 è... (Anconatoday.it)