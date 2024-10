“Mentre l’Italia è sott’acqua, Meloni convoca Cdm per aprire uno scontro coi magistrati”: l’ira di Bonelli – Video (Di lunedì 21 ottobre 2024) “Trovo incredibili le priorità che il governo sta dando al Paese. Mentre l’Italia è sott’acqua la premier Meloni convoca un Consiglio dei ministri non per affrontare la crisi climatica ma per aprire l’ennesimo scontro coi magistrati“. Così il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli fuori da Montecitorio. “L’intervista di La Russa a Repubblica? È eversiva dal punto di vista del diritto costituzionale, quando il presidente del Senato dice che bisogna limitare i poteri della magistratura, significa che vuole manomettere la Costituzione e dare un colpo forte all’indipendenza della giustizia. E questo è inaccettabile”, ha aggiunto. L'articolo “Mentre l’Italia è sott’acqua, Meloni convoca Cdm per aprire uno scontro coi magistrati”: l’ira di Bonelli – Video proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - “Mentre l’Italia è sott’acqua, Meloni convoca Cdm per aprire uno scontro coi magistrati”: l’ira di Bonelli – Video Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) “Trovo incredibili le priorità che il governo sta dando al Paese.la premierun Consiglio dei ministri non per affrontare la crisi climatica ma perl’ennesimocoi“. Così il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelofuori da Montecitorio. “L’intervista di La Russa a Repubblica? È eversiva dal punto di vista del diritto costituzionale, quando il presidente del Senato dice che bisogna limitare i poteri della magistratura, significa che vuole manomettere la Costituzione e dare un colpo forte all’indipendenza della giustizia. E questo è inaccettabile”, ha aggiunto. L'articolo “Cdm perunocoi”:diproviene da Il Fatto Quotidiano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Galles continua alla grande con Bellamy mentre l’Italia raggiunge i quarti - Wilson è stato il protagonista assoluto e quando è stato tagliato da Vladimir Jovovic appena dentro l’area ha preso lui stesso il calcio di rigore per mandare Igor Nikic dalla parte sbagliata. Bellamy è il primo allenatore del Galles a non perdere nelle prime quattro partite e la vittoria a Cardiff è stata meritata. (Justcalcio.com)

“L’Italia viola la democrazia fiscale. Con le leggi di Bilancio si tagliano servizi e diritti mentre le imposte calano solo per alcune categorie privilegiate” – L’intervento - E attivando contemporaneamente l’assegno unico (un trasferimento monetario), si è così pensato di poter supplire alla strutturale insufficienza della fornitura di beni e servizi a tutela delle famiglie: asili nido, tutela sanitaria, garanzia dell’istruzione, tutela delle madri lavoratrici, e via dicendo. (Ilfattoquotidiano.it)

Altro che Piano Marshall : mentre l’Italia esulta - l’Ue boccia il miracolo Draghi - Non c’è tempo per discutere di piani irrealizzabili, forse sarebbe il caso di chiedersi perché l’Europa si trova in questa situazione. L’Europa è un gigante con i piedi d’argilla, paralizzato da divisioni interne e incapace di prendere decisioni rapide e coraggiose. . Draghi propone un aumento del debito comune, idea che fa rabbrividire i paesi “frugali” del nord. (Lanotiziagiornale.it)