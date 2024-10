Maltempo, esondazioni tra Catanzaro e Reggio Calabria: isolato comune Maida (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Maltempo sta creando gravi disagi anche al sud, in particolare in Calabria. Numerosi interventi di soccorso effettuati dai vigili del fuoco per le forti piogge nelle province di Reggio Calabria e Catanzaro da ieri pomeriggio e nel corso della notte. isolato il comune di Maida (Catanzaro) per l’esondazione di un torrente. Le maggiori criticità si sono verificate nei comuni di Locri e Bianco in provincia di Reggio Calabria, a Lamezia Terme e San Pietro a Maida in provincia di Catanzaro. Dalle ore 23 di ieri sera sono intervenute nel comprensorio lametino le squadre del distaccamento locale insieme alle squadre della sede centrale e del distaccamento volontario di Taverna. Alle ore 4 circa, considerando le numerose richieste giunte alla sala operativa di Catanzaro, sono state inviate nella zona di Lamezia Terme altre squadre dai comandi di Cosenza e Crotone. Lapresse.it - Maltempo, esondazioni tra Catanzaro e Reggio Calabria: isolato comune Maida Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ilsta creando gravi disagi anche al sud, in particolare in. Numerosi interventi di soccorso effettuati dai vigili del fuoco per le forti piogge nelle province dida ieri pomeriggio e nel corso della notte.ildi) per l’esondazione di un torrente. Le maggiori criticità si sono verificate nei comuni di Locri e Bianco in provincia di, a Lamezia Terme e San Pietro ain provincia di. Dalle ore 23 di ieri sera sono intervenute nel comprensorio lametino le squadre del distaccamento locale insieme alle squadre della sede centrale e del distaccamento volontario di Taverna. Alle ore 4 circa, considerando le numerose richieste giunte alla sala operativa di, sono state inviate nella zona di Lamezia Terme altre squadre dai comandi di Cosenza e Crotone.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo Calabria - auto in un cratere a Lamezia Terme : passeggeri in salvo - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. . Estratti e messi in salvo i passeggeri a bordo del veicolo. (Adnkronos) – Un'auto è finita in un cratere causato dal maltempo in Calabria lungo la Strada Statale 280, all'altezza dello svincolo di Lamezia Sud. (Webmagazine24.it)

Maltempo Calabria - auto in un cratere a Lamezia Terme : passeggeri in salvo - (Adnkronos) – Un'auto è finita in un cratere causato dal maltempo in Calabria lungo la Strada Statale 280, all'altezza dello svincolo di Lamezia Sud. Ulteriori disagi nella zona industriale di Lamezia Terme, nei pressi del centro commerciale, dove diversi mezzi sono finiti sott'acqua e […]. Estratti e messi in salvo i passeggeri a bordo del veicolo. (Periodicodaily.com)

Maltempo in Calabria : esonda un torrente - sprofonda un’auto. Allerta a Lamezia Terme - Interrotta la circolazione sulla statale dei Due mari. Oltre 90 gli interventi dei vigili del fuoco per liberare strade e percorsi invasi da acqua e detriti. (Repubblica.it)